PSG : L'énorme confidence du vestiaire sur Lionel Messi

Publié le 11 septembre 2022 à 09h45 par Pierrick Levallet

Après une première saison compliquée au PSG, Lionel Messi affiche un bien meilleur visage sur ce début d’exercice 2022-2023. Impliqué sur une dizaine de buts en huit rencontres, l’Argentin se montre actif en attaque aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. Achraf Hakimi explique d’ailleurs ce retour en forme par une meilleure adaptation dans la capitale.

Arrivé au PSG lors de l’été 2021 après ne pas avoir prolongé avec le FC Barcelone, Lionel Messi a connu une première saison en demi-teinte. En période d’adaptation, l’Argentin n’affichait clairement pas les mêmes prestations dans la capitale. Cependant, le septuple Ballon d’Or semble bien mieux au sein du groupe parisien cette saison. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues, Lionel Messi montre un bien meilleur visage sous Christophe Galtier. Et cela s’explique sans doute par une adaptation achevée, ou presque.

«Cette année il est plus tranquille»

Interrogé en zone mixte sur le retour en forme de Lionel Messi, Achraf Hakimi a avoué que l’Argentin était bien mieux cette saison : « Messi ? Oui, je pense qu’il est plus tranquille cette année. Comme moi, la première année est une année d’adaptation. Il faut apprendre à connaître tout le monde, le championnat, la mentalité... Cette année il est plus tranquille et c’est bien qu’il ait ces performances qui aident beaucoup l’équipe. »

