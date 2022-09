Foot - Mercato - OM

OM : Gros sacrifice pour cet indésirable du projet McCourt

Publié le 12 septembre 2022 à 16h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par les dirigeants de l’OM où il n’entre plus du tout dans les plans de la direction, Nemanja Radonjic a rallié le Torino sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et pour retrouver un temps de jeu plus important, l’attaquant serbe a accepté de baisser considérablement son salaire.

Au même titre que d’autres éléments « historiques » du projet McCourt comme Jordan Amavi et Kevin Strootman, Nemanja Radonjic a été invité à se trouver un nouveau point de chute au cours du mercato estival alors qu’il était retourné à l’OM au terme de son prêt au Benfica Lisbonne.

« Heureux d’être au Torino »

Radonjic a finalement atterri au Torino, où il a été prêté par l’OM avec une option d’achat fixée à 2M€ : « Je suis heureux d'être ici au Torino et je suis prêt pour cette saison. Je reviens en Italie après six ans, j'ai joué à la Roma quand j'étais jeune et maintenant je suis prêt à me battre », confiait l’attaquant serbe lors de sa conférence de presse de présentation.

« Il a baissé drastiquement son salaire »