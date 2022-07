Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Nemanja Radonjic après son départ de l'OM

Publié le 7 juillet 2022 à 19h30 par Hugo Ferreira

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2018, Nemanja Radonjic n’entrait pas dans les plans pour la saison prochaine. L’international serbe était alors à la recherche d’un point de chute, et s’est engagé en faveur du Torino. Un choix qui a été motivé par une discussion avec son compatriote et ami, Sasa Lukic.

Le mercato estival de l’OM est déjà mouvementé. Boubacar Kamara et Steve Mandanda ont quitté le club, Matteo Guendouzi a été conservé à l’issue de son prêt, tandis qu’Isaak Touré a été recruté en provenance du Havre. L’entraineur a également été changé puisque Jorge Sampaoli a fait ses valises, et a déjà été remplacé par Igor Tudor. Toutefois, les changements ne sont pas terminés à l’OM, qui devrait encore voir plusieurs joueurs arriver et partir. Cela a été le cas ce jeudi avec Nemanja Radonjic, qui a pris le chemin de l’Italie.

Radonjic s’est engagé au Torino

Alors que le Torino s'intéressait à Luis Henrique, le club italien s’est finalement rabattu sur un autre attaquant de l’Olympique de Marseille. En effet, Nemanja Radonjic n’entrait pas dans les plans pour la saison prochaine, et s’est engagé en faveur du Toro. Un transfert qui rend heureux Radonjic, comme il l’a confié aux médias de son nouveau club : « Je suis heureux d'être ici au Torino et je suis prêt pour cette saison. Je reviens en Italie après six ans, j'ai joué à la Roma quand j'étais jeune et maintenant je suis prêt à me battre » . Une opération qui se finalise sous forme d’un prêt avec option d’achat, comprise entre 2 et 3M€ selon L’Equipe , qui deviendra obligatoire sous certaines conditions. Une nouvelle aventure débute donc pour l’international serbe, qui retrouve l’un de ses coéquipiers en sélection.

Radonjic a discuté avec Lukic

Nemanja Radonjic ne sera pas sans repère au Torino. En effet, l’ailier a pu discuter avec l’un de ses coéquipiers en sélection serbe, Sasa Lukic, et retrouvera ce dernier au sein du club italien : « Je connais déjà Milinkovic-Savic et Lukic, avec Sasa je suis très ami, nous jouons ensemble depuis que nous sommes enfants et nous sommes aussi ensemble dans l'équipe nationale. Je lui ai parlé tous les jours, il m'a dit que c'est un grand club et qu'il y a de grands fans : je suis impatient de jouer » . Le joueur de 26 ans devra cependant s’adapter à un nouvel entraineur, dont il a cependant entendu du bien.

« Tout le monde en a parlé en bien »