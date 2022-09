Foot - Mercato - FC Nantes

FC Nantes : La mise au point du RC Lens sur Kakuta

Publié le 12 septembre 2022 à 22h00 par Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, le cas de Gaël Kakuta a fait beaucoup parler. En manque de temps de jeu au RC Lens, le milieu offensif était annoncé partant, notamment du côté du FC Nantes pour rejoindre Antoine Kombouaré. Finalement, Kakuta n’a pas bougé du nord de la France et les Sang et Or ont fait le point sur ce dossier.

Si Gaël Kakuta avait réalisé d’excellents débuts avec le RC Lens, depuis plusieurs mois, cela s’est compliqué pour le Congolais. Avec un temps de jeu réduit, le protégé de Franck Haise n’était alors pas contre un départ lors du dernier mercato estival. Le FC Nantes s’était ainsi penché sur la piste Kakuta qui n’a finalement pas rejoint l'effectif d'Antoine Kombouaré. Le joueur de 31 ans est resté chez les Sang et Or comme ils le souhaitaient.

« On souhaitait le conserver dès le départ »

A l’occasion d’un entretien accordé à La Voix des Sports , Florian Ghisolfi est revenu sur le mercato de Gaël Kakuta. Le directeur sportif du RC Lens a alors expliqué : « Claude-Maurice, c’est pour palier un départ de Kakuta ? Ça offre à Franck (Haise) plus de solutions. Ça résolvait deux problèmes, remplacer Ganago, avoir un profil différent, et se protéger d’un éventuel départ de Gaël qu’on souhaitait conserver dès le départ ».

« Il faut qu’il ait un projet qui l’intéresse à 100% »