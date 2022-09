Foot - Mercato - PSG

PSG : Donnarumma déjà sous pression pour le prochain mercato ?

Publié le 12 septembre 2022 à 17h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur de performances irrégulières depuis son arrivée au PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma alterne le bon et le moins bon dans la capitale. Et il semblerait d’ailleurs que Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, aient amorcé plusieurs pistes de renom pour le remplacer dans les mois à venir.

Si Gianluigi Donnarumma a été l’un des grands artisans de la victoire du PSG samedi en championnat contre Brest (1-0) en repoussant notamment un penalty d’Islam Slimani, tout n’est pas rose pour autant dans la vie du gardien italien depuis un an à Paris. Recruté libre par Leonardo après la fin de son contrat au Milan AC en juin 2021, Donnarumma venait d’être sacré meilleur joueur de l’Euro au moment de son arrivée au PSG, et les observateurs s’attendaient donc logiquement à voir débarquer un phénomène au Parc des Princes.

L’énigme Donnarumma

La saison passée, le gardien italien avait déjà largement été pris en grippe suite à certaines erreurs dans les matchs décisifs et notamment sur la pelouse du Real Madrid, en 8es de finale retour de la Ligue des Champions, où sa bourde sur une relance avait ensuite entrainé le naufrage du PSG devant Karim Benzema. Rebelote mardi dernier lors du choc de C1 contre la Juventus, et malgré la victoire (2-1), Donnarumma est fautif sur l’unique but transalpin du match en ratant totalement sa sortie sur un corner.

Galtier le défend…

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a néanmoins tenu à assurer la défense de Donnarumma : « Un turn-over envisageable chez les gardiens ? Non. Je ne suis pas ce genre d’entraîneur à faire tourner les gardiens. On oublie souvent que c’est un jeune gardien, évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation sur le but, mais je préfère aussi retenir les deux gros arrêts décisifs et il a été présent. Evidemment que j’en ai parlé avec lui, et que je souhaite avoir un gardien qui sorte sur les coups de pied arrêtés avec une présence sur le domaine aérien, il a le physique pour cela. Mais je ne veux pas que cette erreur le freine. Mais il n’y aura pas de turn-over au poste de gardien », a confié Galtier. Un discours qui se veut rassurant de la part de l’entraîneur du PSG, et pourtant…

Donnarumma est menacé au PSG

Média Foot a lâché une petite bombe ce lundi matin en expliquant que le PSG avait coché sur sa short-list les noms de deux gardiens en vue du prochain mercato estival : Jan Oblak (29 ans, Atlético de Madrid) et Alban Lafont (23 ans, FC Nantes). Le premier arrivera en fin de contrat en juin 2023 et pourrait donc être recruté libre par le PSG, tandis que le second, moins expérimenté, plait beaucoup à Luis Campos. Quoi qu’il en soit, cette tendance en dit long sur les doutes de la direction parisienne au sujet de Donnarumma, qui devrait donc se retrouver encore davantage sous pression dans les mois à venir si un nouveau concurrent venait à débarquer.