PSG : Une grande décision prise avec cette recrue du mercato ?

Publié le 12 septembre 2022 à 15h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Attiré par le PSG durant le mercato estival, Nordi Mukiele a été l’unique renfort défensif bouclé par Luis Campos puisque le feuilleton Milan Skriniar n’a jamais abouti. Et malgré la blessure longue durée de Presnel Kimpembe, Christophe Galtier a pris une grande décision concernant Mukiele.

Blessé samedi lors du match entre le PSG et Brest (1-0), Presnel Kimpembe sera donc éloigné des pelouses pendant un mois, ratant les prochaines échéances du club de la capitale en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue des Champions, face au Maccabi Haïfa et au Benfica Lisbonne. Et il va bien falloir le remplacer dans le nouveau système à trois défenseurs du PSG.

Galtier a choisi Danilo

Comme l’a révélé L’EQUIPE, la préférence de Christophe Galtier à cet effet se portera finalement sur Danilo Pereira, milieu défensif de formation, mais capable de dépanner en défense centrale. Il faut dire que l’entraîneur du PSG n’avait qu’une seule autre option possible sur le banc pour remplacer Kimpembe avec Nordi Mukiele, mais une décision a été prise à son sujet.

Mukiele, latéral droit pour le PSG