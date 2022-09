Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier subit déjà un contrecoup du mercato

Publié le 12 septembre 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 12 septembre 2022 à 10h37

Alors que Presnel Kimpembe est sorti sur blessure samedi lors du match entre le PSG et Brest, Christophe Galtier doit trouver une solution afin de pallier cette absence de taille puisque la durée d’indisponibilité du défenseur français est estimée à un mois. Et pour se faire, l’entraîneur parisien a déjà une solution en tête : Danilo Pereira.

À l’occasion du match de championnat contre Brest (1-0) samedi, le PSG a perdu Presnel Kimpembe sur blessure : « Il est blessé et a, a minima, une lésion musculaire. On va attendre 48 heures pour connaître la gravité. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera indisponible sur les deux prochains matches », avait expliqué Galtier juste après le match. Et le verdict est tombé : Kimpembe sera éloigné des terrains pour une durée d’un mois, sauf que le PSG n’a des options que très limitées pour le remplacer dans ce nouveau système avec une défense à trois.

PSG : Une nouvelle polémique éclate au PSG https://t.co/4E87YkDI3B pic.twitter.com/ZJCpi311iY — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

La première conséquence de l’échec Skriniar

En effet, durant tout le mercato estival, le PSG a fait le forcing pour recruter un nouveau défenseur central, concentrant notamment toute ses forces sur l’opération Milan Skriniar (27 ans). Mais l’Inter Milan n’a jamais semblé disposé à laisser partir son défenseur central slovaque, réclamant au minimum 75/80M€ alors qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat. Et finalement, Luis Campos n’a jamais réussi à faire venir de nouveau défenseur au PSG, ni Skriniar ni aucune des alternatives étudiées pour ce poste (Axel Disasi, Mohamed Simakan…).

Des options limitées pour le PSG

Interrogé au micro de PSG TV au lendemain de la fermeture du mercato estival, Christophe Galtier avait d’ailleurs semble sensiblement agacé sur l’absence d’une nouvelle recrue au poste de défenseur central : « Le plus important c’est que le mercato soit fini. Je vais faire avec l’effectif que j’ai à ma disposition, qui est de qualité. On s’adapte », avait simplement lâché l’entraîneur du PSG. Et avec cette blessure de Kimpembe, out pour plusieurs semaines, Christophe Galtier va donc devoir bricoler puisqu’il ne dispose d’aucun défenseur central de formation sur le banc pour dépanner avec les départs de Thilo Kehrer (West Ham) et Abdou Diallo (RB Leipzig) qui n’ont pas été palliés par le PSG pendant le mercato.

Danilo, le plan B de Galtier