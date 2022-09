Foot - PSG

Kimpembe au cœur de la polémique, Pierre Ménès crie au scandale

Publié le 11 septembre 2022 à 23h45 par La rédaction

Une polémique semble prendre de plus en plus d’ampleur, une nouvelle fois, au PSG. Après le PenaltyGate, c’est Presnel Kimpembe qui se retrouve au cœur d’un nouveau scandale. Après s’être blessé suite à un tacle sur Irvin Cardona en fin de match, le défenseur central français aurait dû se retrouver expulsé…

Presnel Kimpembe pourrait écoper d’une double peine. En effet, le défenseur central du PSG, en plus de s’être blessé après un tacle face au Stade Brestois se retrouve en plein cœur d’une polémique. Un scandale qui serait lié, justement, à ce tacle qu’il a effectué sur l’attaquant brestois Irvin Cardona. Le coach de Brest Michel Der Zakarian avait donné son opinion : « Oui il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris ». Et il n’est pas le seul à avoir réagi…

PSG : Au cœur de la polémique, Kimpembe peut compter sur le soutien de Galtier https://t.co/VC4cba6Eu9 pic.twitter.com/Vbitv54Tce — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

« C’est inadmissible, inexplicable et inexcusable »

Ainsi, dans une vidéo débrief sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès adresse un tacle sévère au PSG, et surtout à Presnel Kimpembe, qui aurait mérité de prendre n carton rouge. « La non expulsion de Kimpembe n’a pas eu de sens, a-t-il fustigé sur son blog. D’abord pour un tacle hallucinant d’engagement physique sur Cardona qui doit mériter un deuxième jaune et ensuite pour la réaction du joueur qui va mettre une claque à l’arbitre ! C’est inadmissible, inexplicable et inexcusable que Kimpembe ne prenne pas rouge ».

L’arbitre a revu les images