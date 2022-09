Foot - PSG

PSG : Mbappé, Messi, Neymar… Les choix de Galtier font réagir

Publié le 11 septembre 2022 à 14h45 par Bernard Colas

Ce samedi face à Brest (1-0), Christophe Galtier avait décidé d’aligner d’entrée son trio offensif de stars composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar afin de prendre rapidement les devants. Finalement, le PSG a lutté jusqu’au bout malgré cette faible revue d’effectif, un sujet sur lequel est revenu Achraf Hakimi.

Quatre jours après la victoire contre la Juventus, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce samedi face à Brest, avant d’aller défier le Maccabi Haïfa mercredi. Une large revue d’effectif était attendue pour l’occasion, notamment en attaque, mais Christophe Galtier a finalement décidé d’aligner sa MNM. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont ainsi débuté la rencontre, et si l’Argentin a disputé l’intégralité du match, le Brésilien et le Français sont sortis peu avant le coup de sifflet final (78e). Une gestion sur laquelle s’est prononcé Christophe Galtier.

« Ma réflexion était de mettre la meilleure attaque afin de creuser l’écart le plus rapidement possible »

« Ma réflexion était de mettre la meilleure attaque afin de creuser l’écart le plus rapidement possible et faire des changements rapidement. Ça n’a pas été le cas mais les changements sont arrivés quand même car il fallait gérer notamment Neymar qui a pris beaucoup de coups, qui avait un jaune et qui a beaucoup joué », s’est justifié Christophe Galtier après la rencontre.

« Nous on respecte sa décision et on écoute tout ce qu’il dit »