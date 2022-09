Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… Galtier s’explique sur ses choix forts

Publié le 11 septembre 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Le PSG est donc toujours de Ligue 1. Ce samedi, le club de la capitale s’est imposé face à Brest par la plus petite des marges (1-0). Une rencontre qui n’a donc pas été simple pour les Parisiens. D’ailleurs, à l’occasion de celle-ci, Christophe Galtier n’a pas hésité à remplacer Neymar et Kylian Mbappé malgré le scénario du match. Des choix forts, encore une fois, de la part de l’entraîneur du PSG.

Entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, le PSG a un programme chargé en ce moment. Ça joue tous les 3 jours pour le club de la capitale et forcément, il faut reposer les organismes. Ce samedi, face à Brest, Christophe Galtier en a ainsi profité pour faire souffler quelques-unes de ses stars. Cela a notamment été le cas avec Neymar et Kylian Mbappé, sortis en cours de jeu. Bien que le PSG n’avait qu’un but d’avance contre Brest, Galtier n’a pas hésité à faire sortir deux de ses stars offensives, Lionel Messi étant lui resté sur le terrain.

« J’ai hésité »

Comme depuis le début de la saison, Christophe Galtier n’hésite pas à remplacer ses stars offensives. Lionel Messi est déjà passé par là et ce samedi, c’était donc au tour de Neymar et Kylian Mbappé. Après la rencontre, l’entraîneur du PSG est d’ailleurs revenu sur sa gestion. En conférence de presse, Galtier a notamment expliqué : « Est-ce que j’ai hésité à faire sortir Neymar et Mbappé ? Oui, j’ai hésité. Les deux ont beaucoup couru face à la Juventus. Ney’ avait pris un carton, et le match était de plus en plus engagé, donc j’avais envie que nous restions à onze sur le terrain. Kylian enchaîne les matchs, il joue beaucoup. C’est un sprinteur. Nous savons ce que la fatigue a comme conséquences sur des muscles de sprinteur ».

« Il y a aussi des joueurs avec des fourmis dans les pieds »

« Je savais qu’il y avait une prise de risque car le score n’était pas acquis, mais j’ai pris la décision de les faire sortir. Il y a aussi des joueurs avec des fourmis dans les pieds comme Pablo Sarabia et Hugo Ekitike. Il faut aussi qu’ils existent », a aussi ajouté Christophe Galtier.

La gestion de Galtier au PSG