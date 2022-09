Foot - PSG

PSG : Kimpembe peut compter sur le soutien de Galtier

Publié le 11 septembre 2022 à 09h00 par Axel Cornic

La rencontre de cette 7e journée de Ligue 1 a été assez compliquée pour Prensel Kimpembe. Le défenseur du Paris Saint-Germain s’est en effet blessé face au Stade Brestois et si son équipe a fini par arracher une victoire sur le fil (1-0), il a fini au cœur d’une petite polémique après une réaction jugée excessive face à l’arbitre de la rencontre, Benoît Millot.

L’affiche semblait simple pour un PSG qui rase tout sur son passage. A part un match nul contre l’AS Monaco lors de la quatrième journée de Ligue 1 (1-1), les Parisiens n’ont aligné que des victoires. Cela a été le cas face au Stade Brestois, quelques jours seulement après la victoire sur la Juventus en Ligue des Champions (2-1). Pourtant, les hommes de Christophe Galtier ont frôlé la correctionnelle face à des Brestois en place et surtout un Marco Bizot qui a dégouté les attaquants du PSG et n’a cédé que face à Neymar, gardant son équipe à flot.

Un match compliqué pour le capitaine du PSG

Un épisode a toutefois marqué cette rencontre, puis Presnel Kimpembe aurait très bien pu sortir prématurément. Après avoir pris un premier jaune sur une faute qui a donné un penalty, il a risqué gros lors d'un tacle sur Irvin Cardona et s’est même permis d’apostropher l’arbitre de la rencontre, Mr Benoît Millot. Une réaction qui n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux et qui a soulevé une vive polémique.

« Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat mais il prend la godasse de Cardona »

Cette action n’a pas échappé au banc brestois, puisque Michel der Zakarian s’est un peu emporté à la fin de la rencontre. « C'est par rapport à l'arbitre. L'arbitre de touche est devant, il est comme moi, on est tous à cinq mètres de l'action avec le quatrième arbitre et l'arbitre de touche » a lancé le coach du Stade Brestois, lors de la conférence d’après-match. « Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat mais il prend la godasse de Cardona. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Et l'arbitre de touche ne signale même pas faute ».

« Il n’y avait de toute façon aucun débat car Kimpembe n’est pas revenu sur le terrain »