PSG : Grande annonce de Kimpembe pour son avenir

Publié le 6 septembre 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Même si la question de la retraite n’est pas encore du tout d’actualité pour Presnel Kimpembe qui reste un joueur majeur du PSG malgré les spéculations à son sujet lors du mercato, le défenseur français a évoqué son avenir à long terme en faisant une grande annonce : il ne sera pas entraîneur.

Du haut de ses 27 ans, Presnel Kimpembe a encore de belles années devant lui au plus haut niveau, lui qui s’est imposé au fil des années comme un élément indispensable du PSG et de l’équipe de France. D’ailleurs, alors que Chelsea était annoncé avec insistance sur ses traces, le10sport.com vous a révélé en juillet dernier que Kimpembe avait pris la décision de rester au PSG cette saison.

EXCLU @le10sport : Kimpembe vient de prendre sa décision, il reste au PSG !➡️ Il a réfléchit cet été, oui➡️ Il a été contacté par un seul club : Chelsea. Qui n'a pas fait d'offre➡️ Il a été conforté par Campos et Galtier#MercatoPSG #Mercato #PSGhttps://t.co/tXYqY7Khln — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 26, 2022

« Je ne resterai pas dans le foot »

Mais en ce qui concerne son futur à long terme et notamment sa reconversion une fois sa carrière de joueur terminée, Kimpembe a déjà une idée très claire de ce qu’il souhaite comme il l’a indiqué dans un entretien accordé à beINSPORTS : « Comment je me vois à la fin de ma carrière ? Je me suis toujours posé la question, j’ai jamais su répondre. Une fois que j’aurai raccroché les crampons, même si j’ai encore du temps, je ne pense pas que je resterai dans le foot », a confié le joueur du PSG.

« Pas quelque chose qui va m’attirer »