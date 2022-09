Foot - PSG

Kimpembe au cœur de la polémique, un coup de gueule est lâché

Publié le 10 septembre 2022 à 21h10 par La rédaction

Le PSG continue de faire parler de lui. Tout juste victorieux du Stade Brestois ce samedi, une nouvelle polémique touche le club de la capitale. Cette fois-ci, la question environnementale n'en fait pas partie mais il s'agit de l'arbitrage. Michel Der Zakarian a pesté en conférence de presse, laissant entendre que le PSG bénéficiait d'un coup de pouce arbitral.

De nouveau leader de Ligue 1 après sa victoire face à Brest, le PSG est au centre d'une nouvelle polémique qui concerne l'arbitrage. Le coach des Brestois était furieux en conférence de presse après que Presnel Kimpembe n'ait pas été expulsé.

« Je ne dis pas qu'il a fait un attentat mais il prend la godasse de Cardona »

Dans une colère noire, Michel Der Zakarian s'est présenté face aux journalistes après la défaite des siens face au PSG. Il est revenu sur le tacle de Presnel Kimpembe en fin de rencontre, qui aurait pu mériter un second avertissement. « C'est par rapport à l'arbitre. L'arbitre de touche est devant, il est comme moi, on est tous à cinq mètres de l'action avec le quatrième arbitre et l'arbitre de touche. Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat mais il prend la godasse de Cardona. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Et l'arbitre de touche ne signale même pas faute » s'exclame le coach brestois dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Si c'est nous, on est dehors »