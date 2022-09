Foot - PSG

PSG : Neymar écrit l'histoire, la sortie poignante de Galtier

Publié le 10 septembre 2022 à 22h10 par Dan Marciano

Buteur face à Brest ce samedi (victoire 1-0 du PSG), Neymar a inscrit son 110ème but sous le maillot parisien. Arrivé en 2017 en France, le joueur brésilien dépasse Pedro Miguel Pauleta au classement des meilleurs buteurs du club. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à le féliciter.

Intenable en ce début de saison, Neymar a, une nouvelle fois, trouvé le chemin des filets en Ligue 1, face à Brest (1-0). Le 110ème but du joueur brésilien au PSG. Au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club, il dépasse Pedro Miguel Pauleta, et pointe désormais à la quatrième place. A distance encore respectable des 200 buts inscrits par Edinson Cavani.

« J’ai toujours considéré qu’il fait partie des meilleurs joueurs de la planète »

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a salué la performance de Neymar. « Je le découvre en tant qu’homme depuis deux mois et demi, trois mois. Mais je ne découvre pas le joueur qui est en France depuis cinq ans. J’ai toujours considéré qu’il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. Mais j’ai un regard beaucoup plus averti et aiguisé sur son investissement au quotidien » a confié l'entraîneur du PSG.

« Il est un très grand professionnel et un grand joueur »