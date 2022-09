Foot - PSG

PSG : Presnel Kimpembe craque, la polémique enfle

Publié le 11 septembre 2022 à 21h30 par La rédaction

Le PSG et est au cœur d'une nouvelle polémique. En effet, à la stupéfaction de Michel Der Zakarian, coach de Brest, Presnel Kimpembe n'a pas écopé d'un carton rouge après son intervention jugée licite par l'arbitre. Frustré de s'être blessé sur l'action, le défenseur du PSG s'en était pris à l'arbitre en le repoussant brusquement

De nouveau leader de Ligue 1 après sa victoire face à Brest (1-0), le PSG est au centre d'une nouvelle polémique qui concerne l'arbitrage. Après avoir pesté contre l'arbitre concernant la faute sur Neymar, Presnel Kimpembe a échappé de justesse à un second carton jaune synonyme d'expulsion. Michel Der Zakarian était furieux en conférence de presse, soulignant un traitement de faveur envers le PSG. Grace aux micros donnés aux arbitres, on sait ce qu'il s'est dit entre Kimpembe et Jérémie Pignard lors de cette action litigieuse.

« Wesh, touche-moi pas frère ! Pourquoi tu me touches ? »

Prime Vidéo , diffuseur de la Ligue 1, avait équipé Jérémie Pignard d'un micro pour la rencontre et a diffusé un condensé des images marquantes ce dimanche. On retrouve l'action ou Presnel Kimpembe fauche Irvin Cardona et manque de se faire exclure. Blessé en taclant le joueur brestois, le défenseur du PSG avait bousculé l'arbitre de la rencontre. Monsieur Pignard avait alors demandé à Kimpembe de se relever : « Monsieur Kimpembe, si je fais rentrer les soigneurs, vous restez deux minutes dehors. Levez-vous, c'est fini ! C'est fini, levez-vous ! » Une réaction qui n'a pas plus au principal intéressé. « Wesh, touche-moi pas frère! Pourquoi tu me touches ? Pourquoi tu me touches ? Touche-moi pas ! », lance Presnel Kimpembe à Jérémie Pignard en repoussant son bras. Etonnement, il avait échappé à un second avertissement ce à quoi n'a pas manqué de réagir le coach adverse.

La colère de Der Zakarian en conférence de presse

Dans une colère noire, Michel Der Zakarian s'était présenté face aux journalistes après la défaite des siens face au PSG. « C'est par rapport à l'arbitre. L'arbitre de touche est devant, il est comme moi, on est tous à cinq mètres de l'action avec le quatrième arbitre et l'arbitre de touche. Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat mais il prend la godasse de Cardona. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Et l'arbitre de touche ne signale même pas faute. Oui il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris » déplorait Der Zakarian.

