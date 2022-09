Foot - Mercato - PSG

PSG : Donnarumma out, un gardien français pour le remplacer ?

Publié le 12 septembre 2022 à 08h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG semble déjà scruter le marché des gardiens de but en vue du prochain mercato estival puisque Gianluigi Donnarumma ne donne pas entièrement satisfaction, la piste menant à Alban Lafont, le portier français du FC Nantes, est bel et bien confirmée pour le club de la capitale.

« Le prochain mercato ? Moi, je n’y suis pas du tout. Je ne pense pas encore à ça, mais je pense que la direction technique avec Luis Campos et le président y travaillent et doivent déjà échanger pour anticiper beaucoup de choses », confiait dernièrement Christophe Galtier en conférence de presse, et l’entraîneur du PSG semble dire vrai sur les mouvements en coulisses amorcés par Luis Campos.

Le PSG ne lâche plus Lafont

Un intérêt du PSG pour Alban Lafont (23 ans) a récemment été évoqué, et Média Foot en remet une couche ce lundi en confirmant que le gardien français du FC Nantes faisait partie des options à l’étude dans l'esprit de Luis Campos, le conseiller sportif parisien n’était clairement pas satisfait de l’irrégularité affichée Gianluigi Donnarumma depuis son arrivée au club.

Oblak également suivi

Mais Alban Lafont n’est pas la seule option envisagée au PSG, puisque Média Foot fait également part d’un intérêt de Luis Campos pour Jan Oblak (29 ans), le portier slovène de l’Atlético de Madrid, qui présente l’avantage d’arriver en fin de contrat en juin 2023.