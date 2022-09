Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Sampaoli a claqué la porte, Longoria lui répond

Publié le 12 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Il restera l’entraîneur qui a permis aux joueurs de l’OM de renouer un lien fort avec les supporters au moment où les relations entre les deux camps étaient au plus mal à l’hiver 2021. Cependant, souhaitant avoir un effectif plus que compétitif rapidement cet été, Sampaoli n’a pas pu rester en poste à l’OM puisque Pablo Longoria ne pouvait pas lui offrir les recrues souhaitées dans l’immédiat. Mais au final, le président de l’OM s’est dit satisfait d’un mercato dont Sampaoli n’appréciait pas la trajectoire initiale.

Jorge Sampaoli avait repris un effectif de l’OM avec lequel les supporters marseillais n’étaient pas en phase, en attestent les débordements au centre Robert Louis-Dreyfus à l’hiver 2021. Cependant, de par ses préceptes de jeu et sa fougue bien à lui, Sampaoli a su rallier les groupes de supporters marseillais à sa cause et a fait l’unanimité auprès de ses joueurs. Au point d’emmener l’OM en Ligue des champions grâce à une deuxième place décrochée en championnat la saison dernière.

Sampaoli avoue avoir tout voulu tout de suite

Cependant, Jorge Sampaoli ne sera pas allé jusqu’au terme de son désormais ancien contrat qui courrait jusqu’en juin 2023. Au tout début du mois de juillet, l’OM a publié un communiqué dans lequel il était stipulé que « Coach Sampa » avait décidé de quitter son poste d’un commun accord avec la direction de l’OM. En août dernier, pour SporTV , Sampaoli a donné les raisons de son choix. « Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d’une certaine manière bien définie. Mais nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer) ».

Longoria ne pouvait pas répondre aux demandes de Sampaoli

Les demandes de Jorge Sampaoli ont été claires et bien comprises par Pablo Longoria au sujet du recrutement. Cependant, en raison de la situation financière de l’OM, il était impossible pour le président du club phocéen d’offrir à l’Argentin ce qu’il demandait comme Longoria l’a souligné au micro de Canal+ ces derniers jours. « Le départ de Sampaoli ? Je n’y pensais pas pendant l’été. Après, pendant les conversations avec Jorge, qui ont été sincères depuis le début, on a vu qu’on n’était pas dans les mêmes temps du projet. Jorge est un gagnant. Tout le temps il travaillait pour gagner les matchs. Je comprends cette mentalité, mais c’est aussi vrai que nous, en tant que dirigeants, il faut être réaliste. Le jeu de position, c’est un jeu où il faut beaucoup d’argent pour avoir beaucoup de joueurs de talent. Le talent c’est de plus en plus difficile à trouver ».

