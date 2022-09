Foot - Mercato - PSG

Le départ de Luis Campos déjà acté en coulisse ? La réponse

Publié le 11 septembre 2022 à 23h10 par Dan Marciano mis à jour le 11 septembre 2022 à 23h10

La presse anglaise relance l'avenir de Luis Campos au sein du PSG. Arrivé en juin à Paris, le Portugais serait surveillé par Chelsea pour occuper un rôle de conseiller sportif. Mais l'ancien dirigeant du LOSC et de l'ASM n'est pas le seul profil surveillé par les Blues. Et le nouveau coach Graham Potter aura son mot à dire dans ce dossier.

Luis Campos est le nouvel homme fort du PSG. Arrivé en juin dernier, le Portugais a mené le recrutement estival parisien et travaille en étroite collaboration avec Christophe Galtier pour continuer à améliorer l'équipe. Mais voilà que la presse anglaise évoque, ce dimanche, un intérêt de Chelsea pour Luis Campos.

Luis Campos surveillé par Chelsea

Selon The Times, le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, en pincerait pour Luis Campos. Des discussions auraient été entamées avec le responsable du PSG, qui n'est pas le seul candidat. Les noms de Michael Edwards, Andrea Berta et Maxwell sont aussi évoqués.

Aucune décision n'a encore été prise

Pour l'heure, il n'est aucunement question d'un départ de Luis Campos du PSG selon Ben Jacobs. Et pour cause, aucune décision n'a été prise en ce qui concerne le nouveau directeur sportif de Chelsea. Nouvel entraîneur, Graham Potter aura son mot à dire et nul ne sait si son choix se portera sur Campos.