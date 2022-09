Foot - Mercato - PSG

Après son transfert avorté avec le PSG, Skriniar sort du silence

A la recherche d’un défenseur central pendant tout le mercato, le PSG s’était focalisé sur Milan Skriniar. Finalement, le dossier a échoué suite aux exigences excessives de l’Inter Milan. Présent en conférence de presse ce lundi avant la deuxième journée de Ligue des Champions, l’international slovaque s’est confié sur son été agité.

Arrivé cet été au PSG, Luis Campos avait ciblé ses priorités. Un défenseur central était dans le viseur du conseiller sportif parisien et Milan Skriniar avait les faveurs du board du PSG. Pendant plus d’un mois, le club de la capitale a travaillé sur ce dossier mais l’Inter Milan n’a pas souhaité baisser le prix.

Récemment, Christophe Galtier faisait part de son dépit suite à l’échec de ce feuilleton : « Évidemment que Milan Skriniar était un joueur que nous avions identifié. Nous nous pensions tout proches d’un accord à un moment, mais les prix sont montés au fur et à mesure que le temps passait. Je peux comprendre notre président, parce que verser un tel montant de transfert pour un joueur en fin de contrat dans un an, c’est énorme » .

Milan Škriniar on PSG deal collapsed and new contract talks with Inter: “I never speak about my contract here in public. It’s not the right place to discuss about it”. 🔵 #Inter“When there will be updates, you will know from me and no one else”. pic.twitter.com/6iHt4RH5v2