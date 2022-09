Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier ne se remet toujours pas du mercato

Publié le 5 septembre 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Déçu par le mercato du PSG, et nommant l'échec du transfert de Milan Skriniar, Christophe Galtier n'a pas manqué d'afficher sa frustration concernant l'absence du recrutement du défenseur central. Et sa sortie sur Antero Henrique en dit long concernant la situation en interne.

Cet été, le PSG a largement dégraissé son effectif et a réussi à recruter six nouveaux joueurs à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Cependant, Christophe Galtier n'a pas obtenu le défenseur central qu'il attendait, à savoir Milan Skriniar. Et l'entraîneur du PSG ne cache pas sa déception.

Galtier déçu pour Skriniar

« Nous avons subi beaucoup de départs, de prêts. Évidemment que Milan Skriniar était un joueur que nous avions identifié. Nous nous pensions tout proches d’un accord à un moment, mais les prix sont montés au fur et à mesure que le temps passait. Je peux comprendre notre président, parce que verser un tel montant de transfert pour un joueur en fin de contrat dans un an, c’est énorme », assurait-il au micro de Canal+ samedi soir.

«Moi je suis en relation constante avec mon président et Luis Campos»