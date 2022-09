Foot - Mercato - PSG

PSG : Gros coup dur pour le mercato de Luis Campos

Publié le 13 septembre 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le viseur du PSG tout au long du mercato estival, Milan Skriniar n’a finalement pas été recruté par Luis Campos qui a pourtant mis le paquet dans ce dossier. Le dirigeant parisien garde espoir vu la situation contractuelle de défenseur slovaque, mais ce dernier pourrait finalement prolonger avec l’Inter Milan.

Dès sa nomination au tant que conseiller sportif du PSG au début de l’été, Luis Campos pouvait s’attendre à un mercato agité, autant dans le sens des départs que celui des arrivées. Et le dirigeant portugais a été sur tous les fronts : il a réussi à vider le loft de ses éléments indésirables (Kurzawa, Icardi, Rafinha, Ander Herrera, Gueye, Kehrer…), et il a réussi à faire venir six nouvelles recrues au PSG : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Pourtant, il y a également eu des ratés sur le mercato pour Campos…

Skriniar, l’éternel regret du PSG

En effet, tout au long de l’été, le PSG a fait le forcing pour recruter Milan Skriniar (27 ans), le défenseur central slovaque de l’Inter Milan, mais le club italien n’a rien lâché et réclamait des gros montants à hauteur de 75/80M€ pour la dernière année de contrat de son joueur : « Évidemment que Milan Skriniar était un joueur que nous avions identifié. Nous nous pensions tout proches d’un accord à un moment, mais les prix sont montés au fur et à mesure que le temps passait. Je peux comprendre notre président, parce que verser un tel montant de transfert pour un joueur en fin de contrat dans un an, c’est énorme », confiait récemment Galtier au micro de Canal + sur les coulisses de cet échec Skriniar au PSG.

Mercato : Après son transfert avorté avec le PSG, Skriniar sort du silence https://t.co/y9CfsonVFR pic.twitter.com/oXMCrT18SH — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Encore un espoir ?

Un échec d’autant plus cuisant qu’après sa blessure contractée samedi face à Brest, Presnel Kimpembe sera out pour un mois, et le PSG dispose d’options très limitées sur son banc pour le remplacer. La préférence ira finalement vers Danilo Pereira, pourtant milieu défensif de formation. Un choix qui symbolise bien la nécessité de faire venir au plus vite un nouveau profil au poste de défenseur central, d’autant que Galtier est passé à un système à trois derrière… Mais l’entraîneur du PSG peut-il encore croire à la piste Skriniar, qui arrive en fin de contrat avec l’Inter en juin prochain ?

Skriniar ouvre la porte à une prolongation