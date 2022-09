Foot - Mercato - PSG

Courtisé par Campos, il lâche un indice sur son avenir

Publié le 13 septembre 2022 à 08h45 par Dan Marciano

Conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi au PSG, Luis Campos n'est pas parvenu à attirer Milan Skriniar dans la capitale française. Le Portugais pourrait tenter sa chance à la fin de la saison, mais il sera peut-être déjà trop tard. Le défenseur slovaque semble avoir digéré le feuilleton sur son avenir et semble vouloir se projeter avec l'Inter.

Il a manqué 15M€ au PSG. A la recherche d'un défenseur central lors du dernier mercato estival, Luis Campos aurait proposé jusqu'à 65M€ à l'Inter pour recruter Milan Skriniar. Mais c'était loin d'être suffisant, le club italien réclamant près de 80M€. Rageant pour le conseiller sportif du PSG qui avait fait du défenseur slovaque sa grande priorité pour renforcer le secteur défensif.

Skriniar repousse une question sur le PSG

Questionné ce lundi sur l'intérêt du PSG, Milan Skriniar a esquivé la question. « Je ne parle jamais de mon contrat ici en public. Ce n'est pas le bon endroit pour en discuter. Quand il y aura des mises à jour, vous le saurez par moi et personne d’autre » a-t-il déclaré en conférence de presse.

« S'il y a un espoir que je prolonge ? Bien sûr »