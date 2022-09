Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà comment Mourinho pourrait débarquer dans le projet QSI

Publié le 14 septembre 2022 à 22h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Souvent évoqué comme une piste plausible pour le PSG depuis le rachat du club de la capitale par le Qatar, José Mourinho dispose désormais d’une connexion directe avec la direction parisienne susceptible de le faire venir un jour au poste d’entraîneur : Luis Campos.

Suite à la nomination de Luis Campos au début de l’été au poste de conseiller sportif du PSG, en lieu et place de Leonardo, de nombreux changements ont été opérés au sein du club de la capitale. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité et alors que la tendance était à l’époque à une nomination de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur, c’est finalement Christophe Galtier qui a été choisi pour venir succéder à Mauricio Pochettino.

Galtier-Campos, une proximité

Bien évidemment, ce choix a en majeure partie résulté du lien fort qui unit Galtier à Luis Campos depuis leur collaboration au LOSC, et l’arrivée du dirigeant portugais au sein de l’organigramme du PSG a été l’élément déclencheur de celle de l’entraîneur tricolore. Mais avant que la piste Galtier ne soit étudiée, c’est un autre proche de Campos qui était évoqué pour le PSG : José Mourinho.

Mercato - PSG : Luis Campos a déjà un gros nom en tête pour remplacer Galtier https://t.co/ZkkgOhVy9S pic.twitter.com/xvFw36tzyN — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Le lien est établi avec Mourinho