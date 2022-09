Foot - Mercato - PSG

Avec Luis Campos, le PSG prépare du lourd sur le mercato

Publié le 14 septembre 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Conseiller football du PSG depuis cet été et son arrivée à la place de Leonardo, Luis Campos n'hésite pas à faire jouer ses réseaux importants sur le mercato, ce qui lui permet de renforcer l'effectif parisien. Il faut dire que parmi ses proches, Luis Campos peut s'appuyer sur des agents très influents.

Trois ans après son retour au PSG, Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif. Pour le remplacer, c'est Luis Campos qui a été choisi. Et cet été, le dirigeant portugais n'a pas chômé sur le mercato puisqu'il s'est séparé de 28 joueurs au total, avec l'aide d'Antero Henrique, et a bouclé l'arrivée de six nouveaux joueurs à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Il faut dire que Luis Campos s'appuie sur un réseau très influent.

Campos très proche de Mendes

En effet, comme le rappelle Le Parisien , Luis Campos est très proche Jorge Mendes, l'un des agents les plus influents du monde. Et alors qu'il était moins présent au PSG cet été, le Portugais a placé deux joueurs à Paris à savoir Vitinha et Renato Sanches, tandis qu'il a également repris Warren Zaïre-Emery, qui a signé son premier contrat professionnel au PSG.

Zahavi toujours influent au PSG

Autre acteur majeur du mercato qui entretient toujours d'excellentes relations avec Luis Campos : Pini Zahavi. Le super-agent israélien, déjà très implanté au PSG depuis le transfert de Neymar, garde donc un lien fort avec le nouveau conseiller football du club de la capitale qui apprécie les qualités de Pini Zahavi.

L'écurie Raiola toujours en bon terme avec Campos