Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos l'égal de Leonardo, une révélation tombe

Publié le 14 septembre 2022 à 15h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a décidé de se lancer dans de grands changements en interne, y compris le départ de Leonardo, qui a été remplacé par Luis Campos. Ce dernier a été nommé directeur du football du club parisien qui ne déboursera pas plus pour le Portugais que pour son ancien dirigeant.

Après une saison plus que poussive, le PSG a décidé de se lancer dans de nombreux changements en interne à commencer par le départ de Leonardo. L'ancien directeur sportif du club parisien a finalement été remplacé par Luis Campos qui a repris les fonctions du Brésilien avec un titre différent à savoir celui de conseiller football du PSG.

Mercato - PSG : Luis Campos se lance déjà dans un nouveau chantier https://t.co/s1byVvVwY4 pic.twitter.com/nfNSkjLAfe — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Campos au même prix que Leonardo ?

Et selon les informations du Parisien , le PSG ne débourse pas plus pour Luis Campos que pour Leonardo. En effet, le dirigeant portugais toucherait le même salaire que son prédécesseur. Et s'il a des fonctions similaires à celles de Leonardo, Luis Campos avait pris ses fonctions un peu plus tôt.

Campos gérait les dossiers bien avant son officialisation