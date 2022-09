Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a pris un risque colossal sur le mercato

Publié le 14 septembre 2022 à 09h30 par Arthur Montagne

Cet été, la grande priorité du PSG était de recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Luis Campos a fait le forcing tout l'été pour recruter Milan Skriniar, dont le contrat à l'Inter Milan s'achève en juin prochain. Mais ce transfert n'a pas abouti ce qui pose aujourd'hui problème avec la blessure de Presnel Kimpembe, absent des terrains pendant environ six semaines.

Nommé conseiller football du PSG cet été, Luis Campos n'a pas chômé sur le mercato en recrutant six nouveaux joueurs à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. De jolis coups, mais aucun défenseur central n'a débarqué malgré les départs de Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Une situation délicate compte tenu du fait que Christophe Galtier s'appuie désormais sur un schéma à trois axiaux.

Campos n'a rien lâché pour Skriniar

Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , Luis Campos n'avait qu'une idée en tête durant le mercato, à savoir recruter Milan Skriniar. Le conseiller football du PSG s'est obstiné dans ce dossier, en étant persuadé que l'Inter Milan finirait par revoir ses exigences à la baisse compte tenu du fait que le contrat de l'international slovaque s'achève en juin prochain. Mais le club italien n'a rien lâché, et le PSG n'a recruté aucun défenseur central, bien que Luis Campos avait d'autres pistes dans ce secteur de jeu.

Comment remplacer Kimpembe ?

Un retour à la charge en janvier n'est d'ailleurs pas à exclure, mais en attendant, Christophe Galtier se retrouve dans une situation délicate. Et pour cause, la blessure de Presnel Kimpembe, absent des terrains pendant six semaines, oblige l'entraîneur du PSG à trouver une solution pour compenser cette absence. Dans cette optique, Christophe Galtier devrait faire confiance à Danilo Pereira, tandis qu'El Chadaille Bitshiabu aura peut-être son mot à dire dans la rotation à ce poste dans les prochaines semaines.