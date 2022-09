Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos programme un très gros coup pour le mercato 2023

Publié le 14 septembre 2022 à 09h00 par Bernard Colas

Priorité du Paris Saint-Germain lors du mercato estival, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter. Le défenseur slovaque est actuellement dans sa dernière année de contrat, obligeant l’écurie italienne à s’activer pour boucler sa prolongation. Une situation qui n’a pas échappé au PSG, prêt à repasser à l’action dans ce dossier.

S’il est parvenu à mettre la main sur six renforts au cours du mercato estival, Luis Campos n’a pas pour autant bouclé l’arrivée de sa grande priorité : Milan Skriniar. Malgré de longues discussions avec l’Inter, le PSG a vu le défenseur slovaque rester chez les Nerazzurri , et ce malgré sa situation contractuelle. Skriniar est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’Inter et pourrait donc quitter librement son club, ce qui n’a pas échappé au Paris Saint-Germain.

Le PSG veut repasser à l’action

D’après CalcioMercato.it , le PSG n’a pas tiré un trait sur Milan Skriniar après son échec de l’été. Le club de la capitale aimerait relancer son offensive dans les prochains mois si l’Inter ne parvient pas à convaincre son joueur de renouveler son bail prochainement. Une offensive en janvier ou l’été prochain est donc à prévoir.

« Quand il y aura des mises à jour, vous le saurez par moi et personne d’autre »

Interrogé récemment sur sa situation, Milan Skriniar a refusé de se prononcer après son mercato estival agité : « Je ne parle jamais de mon contrat ici en public. Ce n'est pas le bon endroit pour en discuter. Quand il y aura des mises à jour, vous le saurez par moi et personne d’autre . »

