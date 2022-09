Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier donne son feu vert à Campos pour Verratti

Publié le 14 septembre 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Arrivé au PSG cet été, Luis Campos aurait repris en main le dossier de la prolongation de Marco Verratti, son contrat ne courant que jusqu’en juin 2024. Et il semblerait que Christophe Galtier validerait les plans du conseiller football du PSG avec le milieu de terrain italien.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2012, dans l’anonymat le plus complet aux côtés de Thiago Silva, de Zlatan Ibrahimovic ou encore d’Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti s’est fait un nom au Paris Saint-Germain au point de voir ses contrats régulièrement prolongés comme ce fut le cas avec l’actuel en novembre 2019.

Campos cherche à renouveler le contrat de Verratti

Et alors que son engagement envers le PSG prendra fin en juin 2024, Luis Campos aimerait remédier à cette situation. Selon les informations de L’Équipe , le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait dernièrement échangé avec Marco Verratti dans le but de faire un point sur sa situation contractuelle et d’aviser sur la suite des opérations. Les premières discussions auraient été positives au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat, dossier que Campos aurait repris en route puisqu’il aurait été ouvert avant sa nomination en tant que conseiller football le 10 juin dernier.

Galtier totalement emballé par les qualités et la forme de Verratti