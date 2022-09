Foot - Mercato - PSG

PSG : La grande priorité du mercato sort enfin du silence

Publié le 14 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG tout au long du mercato estival, Milan Skriniar n’est finalement jamais venu au Parc des Princes malgré les nombreuses offensives de Luis Campos auprès de l’Inter Milan. Et le défenseur slovaque s’est enfin prononcé sur sa situation contractuelle ainsi que sur son avenir.

En plus des arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler, le PSG a longtemps cherché à recruter un nouveau défenseur central tout au long du mercato estival. Pour se faire, Luis Campos s’est principalement attaqué au dossier Milan Skriniar (27 ans), se montrant insistant durant tout l’été, mais l’Inter Milan n’a jamais accepté de laisser filer son joueur slovaque. Le club italien réclamait 80M€ pour le libérer de sa dernière année de contrat, un montant jugé beaucoup trop conséquent par le PSG.

Transferts - PSG : Al-Khelaïfi, 80M€… Toute la vérité sur le mercato de Skriniar https://t.co/Dxj8lhgSyZ pic.twitter.com/7oTMCPzN8M — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Skriniar parti pour prolonger ?

Interrogé lundi soir en conférence de presse, Milan Skriniar a évoqué pour la première fois son mercato agité avec le PSG ainsi que son avenir. Et le défenseur slovaque a préféré rester très évasif sur le sujet : « Je ne parle jamais de mon contrat ici en public. Ce n'est pas le bon endroit pour en discuter. Quand il y aura des mises à jour, vous le saurez par moi et personne d’autre (…) Tout le monde a parlé de mon avenir sauf moi, je suis un joueur de l'Inter et je ne pense qu'à tout donner pour ces couleurs. S'il y a un espoir que je prolonge ? Les fans de l'Inter me connaissent depuis toutes ces années, bien sûr », a indique le joueur de l’Inter Milan.

