Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier se lâche sur le gros raté du mercato

Publié le 13 septembre 2022

Tout au long du mercato estival, le PSG a cherché à recruter Milan Skriniar mais s’est heurté aux grosses exigences financières fixées par l’Inter Milan dans ce dossier. Christophe Galtier, qui doit désormais composer avec la longue absence de Presnel Kimpembe, s’est confié sur ce raté avec Skriniar.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG voulait absolument recruter Milan Skriniar (27 ans) durant le mercato estival, mais l’Inter Milan réclamait pas moins de 75/80M€ pour la dernière année de contrat de son défenseur slovaque. Un montant beaucoup trop élevé aux yeux du PSG, qui a donc été contraint de tirer un trait sur Skriniar et n’a pas réussi à recruter son nouveau défenseur central tant attendu par Galtier sur le mercato.

« Je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter »

Présent en conférence de presse ce mardi midi avant d’aller défier le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, Christophe Galtier a affiché sa frustration sur l’issue du feuilleton Skriniar au PSG : « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition. J’ai des joueurs polyvalents », a indiqué l’entraîneur du PSG.

« C’était important d’avoir un défenseur supplémentaire »