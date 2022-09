Foot - Mercato - OM

Alexis Sanchez est attendu de pied ferme dans le vestiaire

Publié le 13 septembre 2022 à 10h30 par La rédaction

Depuis son arrivée au sein de l’Olympique de Marseille cet été, Alexis Sanchez semble faire l’unanimité. En effet, l’attaquant chilien s’est offert déjà 4 buts depuis le début de saison, et semble avoir mis beaucoup de monde d’accord. Il est attendu de pied ferme, alors que ce profil un match de Ligue des champions face à l'Eintracht Francfort.

Alexis Sanchez semble être la recrue qu’il fallait, sur le plan offensif, à l’OM. Arrivé en provenance de l’Inter Milan, qu’il a quitté libre, l’international chilien s’est offert 4 buts en 6 rencontres de Ligue 1, et pourrait bien connaître ses premières minutes en Ligue des Champions au Stade Vélodrome contre l’Eintracht Francfort ce mardi. Le buteur devrait apporter son expérience, au sein d'une équipe qui semble déjà l'avoir adopté.

« J’attends beaucoup de lui »

Ainsi, en conférence de presse en marge du deuxième match de Ligue des Champions de la saison de l’OM, Igor Tudor a évoqué ses attentes en ce qui concerne Alexis Sanchez. « J’attends beaucoup de lui, comme d’autres joueurs. L’équipe passe avant les individualités. Mais c’est sûr que j’ai des joueurs qui peuvent la différence demain ». Au cours de cette même conférence de presse, Mattéo Guendouzi a évoqué l’importance d’un tel joueur au sein du vestiaire phocéen. « C’est un très grand professionnel. Un très grand joueur, avec beaucoup d’expérience. Il a déjà marqué pas mal de buts. Il est efficace dans la surface, il travaille aussi défensivement. Il va beaucoup nous apporter. On est très heureux de l’avoir avec nous »

« Je pense que c’est réellement un plus »

Un peu plus tôt, déjà, c’était Jonathan Clauss qui évoquait l’arrivée d’Alexis Sanchez au sein du vestiaire de l’OM… et qui assurait que l’international chilien pouvait beaucoup apporter. « Ça donne quoi Alexis Sanchez ? Moi je pense que c’est réellement un plus. Par l’expérience déjà, par l’intensité physique qu’il met à l’entraînement. Pour ceux qui le disaient cramé, nous, on le voit au quotidien et ce n’est pas du tout le cas », assurait l’ancien du RC Lens.

« Il a une mentalité de gagnant »