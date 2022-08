Foot - Mercato - OM

OM : Le vestiaire hallucine encore de l’arrivée d’Alexis Sanchez

Publié le 30 août 2022 à 05h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM a réussi un très joli coup en enrôlant Alexis Sanchez dont le contrat avait été résilié par l'Inter Milan. Et l'international chilien a débloqué son compteur lors de la large victoire contre l'OGC Nice (3-0). De quoi impressionner ses coéquipiers, à l'image de Mattéo Guendouzi.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM a déjà recruté onze nouveaux joueurs. Mais celui qui fait le plus parler est évidemment Alexis Sanchez. La star chilienne a débarqué sur la Canebière après avoir rompu son contrat à l'Inter Milan. Et après des débuts poussifs, Alexis Sanchez a inscrit un doublé contre l'OGC Nice (3-0). De quoi ravir Mattéo Guendouzi qui se réjouit de l'arrivée de l'ancien Gunner .

«On sait tous la carrière qu'il a faite»

« On sait très bien que c'est un joueur très important pour nous. On sait tous la carrière qu'il a faite, on sait tous le nombre de trophées qu'il a eu donc forcément ça va être un joueur qui va beaucoup nous aider cette saison », assure-t-il en zone mixte avant de se prononcer sur l'efficacité d'Alexis Sanchez.

«C'est très important pour nous»