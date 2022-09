Foot - Mercato

Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo… Les infos mercato du 13 septembre

Publié le 13 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Nouvelles révélations troublantes sur le contrat de Mbappé

En mai dernier, le PSG avait officialisé la prolongation de contrat de Kylian Mbappé en l'annonçant jusqu'en 2025. Toutefois, selon les informations dévoilées ce mardi par L'EQUIPE , les deux parties ont en réalité acté une clause dans le nouveau bail de Mbappé qui serait en réalité lié au PSG jusqu'en 2024 + une année en option. Une année que seul l'attaquant français sera en mesure de lever, et pas sa direction. En clair, la menace d'un départ libre sera de nouveau présente dès l'année prochaine pour Mbappé.



Le PSG s'active pour prolonger Messi et Ramos

Une vaste opération de prolongations de contrat a été amorcée au PSG par Luis Campos en coulisses comme l'annonce L'EQUIPE dans ses colonnes du jour ! Le conseiller sportif du club de la capitale souhaite notamment fixer l'avenir de Lionel Messi et Sergio Ramos, qui arriveront en fin de contrat en juin prochain. L'ancien joueur du FC Barcelone présente l'avantage, contrairement à Ramos, d'avoir une année supplémentaire en option dans son bail, mais Messi refusera d'entamer toute négociation avant le début de l'année 2023.



PSG : Campos négocie également avec Marquinhos, Kimpembe et Verratti

Par ailleurs, L'EQUIPE ajoute que Luis Campos discute également avec Marquinhos, Marco Verratti ainsi que Presnel Kimpembe, engagés quant à eux jusqu'en 2024 avec le PSG. L'optimiste semble de mise sur ces trois dossiers.



Cristiano Ronaldo a reçu une offre colossale d'Arabie Saoudite

Selon les informations de CNN Portugal , Al-Hilal aurait offert un contrat de deux ans à Cristiano Ronaldo lors du mercato estival. Et le club saoudien aurait proposé 2,4M€ par semaine au quintuple Ballon d’Or, soit environ 242M€ sur la durée totale du contrat. Une offre refusée par l'attaquant de Manchester United.



PSG : Milan Skriniar sort du silence après son mercato