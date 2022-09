Foot - Mercato - PSG

PSG : Grosse offre en préparation pour Sergio Ramos ?

Publié le 13 septembre 2022 à 09h45 par La rédaction

Arrivé à l'été 2021 au PSG, Sergio Ramos a connu une première saison difficile à cause des blessures. Et alors que son contrat court jusqu'en 2023, Luis Campos voudrait prolonger le défenseur espagnol. À l’heure actuelle les discussions n'ont pas encore commencé, mais le dirigeant portugais souhaiterait prendre le temps de discuter pour trouver les meilleures solutions, et une prolongation de deux ans pourrait être envisagée.

Désormais titulaire au sein de la défense à trois instaurée par Christophe Galtier au PSG, Sergio Ramos s'est bien repris après un exercice 2021-2022 miné par les blessures. Arrivé libre en provenance du Real Madrid il y a un peu plus d'un an, l'international espagnol arrivera en fin de contrat en juin prochain. Et en interne, le PSG réfléchit déjà à la manière de gérer l’avenir de Ramos...

Le PSG envisage de prolonger Ramos

Le contrat de Sergio Ramos prendra donc fin en juin 2023 et le PSG réfléchit à le prolonger selon les révélations de L'EQUIPE . Les discussions entre les deux parties n’ont pas encore débuté, et Luis Campos souhaite prendre le temps de discuter avec le clan Ramos pour trouver la meilleure solution.

Un contrat de deux ans dans les tuyaux

Le quotidien sportif ajoute notamment que le PSG songerait à proposer à Sergio Ramos une prolongation de contrat de deux ans, à une condition : que son niveau de jeu ne baisse pas. En interne, on se dit pour l’instant très satisfait des prestations du défenseur espagnol. Affaire à suivre...