Mbappé déjà sur le départ, coup de tonnerre pour le mercato du PSG

Publié le 13 septembre 2022 à 09h30 par Arthur Montagne

En fin de saison dernière, les supporters du PSG retrouvaient le sourire en voyant Kylian Mbappé se présenter au Parc des Princes avec un maillot floqué 2025 afin d'officialiser sa prolongation à Paris. Mais seulement quelques semaines plus tard, une mauvaise nouvelle est déjà annoncée puisque le bail de l'attaquant français s'achèverait en réalité en 2024, avec une option que seul le joueur peut activer. Cela change donc beaucoup de choses en vue du prochain mercato.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé mettait fin au suspens après un feuilleton qui aura dynamité le mercato européen. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achevait le 30 juin dernier, et le Real Madrid avait tout tenté pour l'attirer libre, et pensait même avoir fait le plus dur. Mais c'était sans compter sur la force de conviction du club parisien qui a fini par obtenir la signature de l'international français. Fier de cette victoire, le PSG a officialisé la nouvelle en grande pompe, avec notamment la présence de Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes avant le dernier match de la saison. Le crack de Bondy présentait alors fièrement son maillot floqué 2025, comme la date de l'échéance de son nouveau contrat.

Un contrat plus court que prévu pour Mbappé...

Néanmoins, L'EQUIPE vient déjà relancer ce feuilleton. En effet, le quotidien assure qu'en réalité, le nouveau contrat de Kylian Mbappé court jusqu'en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire. Une information confirmée par RMC Sport . Il faut dire que lors des négociations entre le PSG et son joueur, la durée du contrat était un enjeu majeur. Et pour cause, bien que le club de la capitale espérait offrir un bail sur le très long terme à son joueur, Kylian Mbappé souhaitait quant à lui s'engager sur du court terme afin de rester libre de ses choix pour son avenir. Le PSG a donc cédé.

... qui va décider seul de son avenir

Mais surtout, les décideurs parisiens n'ont absolument pas la main sur cette clause. En effet, l'activation de la saison supplémentaire dans le contrat de Kylian Mbappé est à la discrétion du joueur. « Cette dernière année est à la discrétion de Kylian Mbappé », confirme une source au sein du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE . Autrement dit, le club est déjà en position de faiblesse face à son attaquant.

Le mercato 2023 s'annonce déjà bouillant

Et pour cause, en prolongeant Kylian Mbappé jusqu'en 2025, le PSG aurait pu s'assurer au moins deux ans de tranquillité. A l'inverse, les Parisiens vont désormais devoir se pencher très sérieusement sur ce dossier dans les prochains mois. Dès l'été prochain, le PSG pourrait entamer des discussions avec son attaquant afin de le convaincre d'activer sa clause. Et pour cause, à partir de janvier 2024, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre l'été suivant, l'année des JO à Paris. Par conséquent, le feuilleton Mbappé pourrait très prochainement être relancé.