PSG : 300M€, salaire... Un projet stratosphérique offert à Campos

Publié le 13 septembre 2022 à 18h00 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé au PSG cet été en lieu et place de Leonardo, Luis Campos a fait des débuts remarqués au sein du club de la capitale, à tel point que Chelsea souhaite s’offrir ses services. Pour attirer le Portugais, les Blues sont prêts à lui donner un salaire de 8M€ par an ainsi qu’une enveloppe de 300M€ pour les deux prochains mercatos.

Après une saison fiasco où le PSG a de nouveau été éliminé au stade des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a revu plusieurs choses. Tout d’abord, le président parisien s’est séparé de Mauricio Pochettino, l’un des responsables de cet échec en C1. Pour le remplacer, le PSG a fait confiance à Christophe Galtier. Et enfin, Al-Khelaïfi a aussi fait partir Leonardo, remplacé rapidement par Luis Campos.

Un premier mercato globalement réussi pour Campos

Pour son premier mercato en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos n’a pas chômé. Avec six recrues, le Portugais a considérablement renforcé l’effectif de Christophe Galtier, même s’il est mécontent du bilan global en raison des quelques manques, notamment en défense. Cependant, l’une de ses grandes réussites reste la gestion des indésirables. Plutôt que de les garder sur le banc de touche, Luis Campos a préféré s’en séparer et il a réussi sa mission.

Chelsea veut à tout prix le faire venir

De bon augure pour la suite… à condition qu’il reste ! Comme l’a révélé le Times la semaine dernière, Chelsea souhaite s’attacher les services de Luis Campos. Après avoir viré Thomas Tuchel, Todd Boehly, le nouveau patron du club, veut désormais un nouveau directeur sportif et il a coché le nom de Luis Campos. Et Chelsea serait même prêt à y mettre le prix pour qu’il quitte d’ores et déjà le PSG.

8M€ de salaire, 300M€ pour le mercato : Campos attendu comme un roi