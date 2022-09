Foot - Mercato

En attendant Campos, ils sont aussi passés par le PSG et Chelsea

Publié le 13 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos fait déjà des envieux sur le marché. Alors qu’il dispose en parallèle d’un statut de conseiller externe au Celta Vigo, le dirigeant portugais figurerait dans les petits papiers de la nouvelle direction de Chelsea qui aimerait que Campos prenne les rênes de la section sportive du champion d’Europe 2021 et ce, dès le mercato hivernal. Le PSG ne compterait pas se laisser faire et pourrait jouer sur la clause présente dans son contrat l’interdisant de collaborer avec de gros clubs européens selon CBS Sports. En attendant, voici une liste des joueurs/entraîneurs passés à la fois par le PSG et Chelsea.

Thiago Silva, le dernier en date

Capitaine du PSG pendant de nombreuses saisons, passé par le club parisien de 2012 à 2020, Thiago Silva aurait pu boucler son aventure parisienne par une Ligue des champions. Cependant, à l’été 2020 dans le cadre du Final 8 à Lisbonne, le Brésilien s’est incliné entouré des siens face au Bayern Munich en finale (1-0). Parti libre de tout contrat à Chelsea dans la foulée, où il évolue toujours, Silva a remporté la plus belle des compétitions européennes la saison suivante avec un certain Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel viré par le PSG et victorieux avec Chelsea

Quelques mois après le départ de Thiago Silva pour Chelsea, Thomas Tuchel a retrouvé son ancien capitaine du PSG à Stamford Bridge. Arrivé à la fin du mois de janvier 2021, tout juste un mois après son limogeage du PSG, Tuchel est parvenu à ramener Chelsea sur le toit de l’Europe en mai 2021 grâce à une victoire en Ligue des champions face à Manchester City, neuf ans après le premier sacre de Chelsea en C1.

David Luiz, un aller retour Chelsea-Paris

Après s’être révélé aux yeux de l’Europe au Benfica Lisbonne, David Luiz rejoignait à 25 ans Chelsea à l’été 2011. Cependant, trois ans plus tard, le Brésilien a signé en faveur du PSG pour une parenthèse de deux saisons au terme de laquelle, l’acte II de son aventure à Chelsea a été lancé avant qu’elle trouve son épilogue en 2019 et un départ à Arsenal.

Alex, de Chelsea à Paris

S’étant fait un nom à Chelsea où il a pu remporter un titre de champion d’Angleterre en 2010, Alex est parti six petits mois avant le sacre de l’équipe de Roberto Di Matteo en Ligue des champions face au Bayern Munich. Pour quelle raison ? En janvier 2012, Alex signait au PSG dans les ultimes jours du mercato hivernal. À Paris, le défenseur brésilien aura remporté deux championnats de France et laissé quelques souvenirs de coup francs direct.

Carlo Ancelotti, le premier entraîneur de QSI à être sacré champion de France

Avec Alex notamment dans son effectif, Carlo Ancelotti sera parvenu dès sa première saison sur le banc de Chelsea de rafler un titre de Premier League. Mais en raison d’un deuxième exercice plus délicat, le technicien italien a été remercié par les dirigeants de Chelsea, permettant au comité de direction du PSG de le nommer entraîneur à Noël 2011 où il a laissé de bons souvenirs dans les mémoires des supporters du Paris Saint-Germain.

