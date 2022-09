Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos pourrait essuyer un nouvel échec

Publié le 13 septembre 2022 à 15h30 par Axel Cornic

Après l’échec de l’été, Milan Skriniar semble rester une priorité pour le Paris Saint-Germain, qui n’a pas un secteur défensif très fourni cette saison. Il faudra toutefois faire attention à l’Inter, qui en plus d’avoir résisté à toutes les offensives parisiennes serait désormais déterminée à prolonger le contrat du Slovaque, qui se termine en juin 2023.

Ce sera le combat de l’automne. Dans seulement quelques semaines, Milan Skriniar pourra s’engager librement avec le club de son choix, puisque le contrat qui le lie à l’Inter se termine en juin. Une fenêtre pour le PSG, qui cet été a tout tenté pour s’attacher les services de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A. Après avoir vu ses offres être refusées les unes après les autres, arrivant d’ailleurs jusqu’à près de 65M€ bonus compris, le PSG pourrait s’offrir Skriniar gratuitement… même s’il faudra attendre la fin de la saison.

PSG : Marquinhos, Galtier… Critiqué, Neymar les impressionne tous https://t.co/J8baEDnQ8G pic.twitter.com/BeVIejguwh — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

« Quand il y aura des mises à jour, vous le saurez par moi et personne d’autre »

Du côté de Milan, on semble avoir bien compris le plan du PSG et on cherche par tout les moyens à le contourner. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce mardi que les discussions entre les représentants de Milan Skriniar et l’Inter auraient déjà commencé, avec le principal intéressé qui apprécier l’idée de poursuivre sa carrière dans le nord de l’Italie. Récemment interrogé sur son avenir, il a préféré taper en touche en déclarant : « Quand il y aura des mises à jour, vous le saurez par moi et personne d’autre ».

L’Inter souhaiterait doubler le salaire de Skriniar

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’optimisme régnerait actuellement au sein de l’Inter, concernant la prolongation de Milan Skriniar. El dirigeants nerazzurri seraient toutefois conscients du danger que représente un club comme le PSG, qui peut offrir un contrat très important au Slovaque, qui en février prochain aura 28 ans. Actuellement, il gagne près de 3M€ par an et La Gazzetta révèle que l’Inter serait disposée à le doubler, l’alignant sur les salaires de Lautaro Martinez et de Marcelo Brozovic, qui émargent à 6,5M€.

Le PSG veut le tripler !