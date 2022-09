Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar est prévenu, Mbappé attend du lourd sur le mercato

Publié le 13 septembre 2022 à 11h15 par Arthur Montagne

Après avoir longtemps été annoncé proche de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG. Néanmoins, alors que le Qatar lui aurait vendu un énorme projet sportif avec un mercato très ambitieux. Mais en coulisses, l'attaquant français serait finalement très déçu.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé mettait fin au suspens concernant son avenir. En effet, alors que son contrat s'achevait le 30 juin, l'attaquant du PSG a finalement prolongé son bail jusqu'en 2025. C'est du moins ce que tout le monde pensait, mais selon L'EQUIPE , ce serait finalement un contrat de deux ans plus une saison supplémentaire en option. Un bail de courte durée idéal pour convaincre Kylian Mbappé qui a également été séduit par le projet sportif présenté.

Mercato : Le PSG peut trembler, une bombe est lâchée sur l'avenir de Mbappé https://t.co/ZotLA5gJV7 pic.twitter.com/cuPhPff48E — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Mbappé serait déçu du mercato

Et pour cause, Luis Campos, dont Kylian Mbappé est proche, a débarqué pour remplacer Leonardo et un très gros mercato était attendu. Néanmoins, comme le rappelle L'EQUIPE , le nouveau conseiller football du PSG n'a pas réussi à boucler l'arrivée des stars qu'il attendait à savoir Robert Lewandowski, Milan Skriniar ou encore Bernardo Silva. Par conséquent, Kylian Mbappé ne serait pas pleinement convaincu de ce recrutement.

«Je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question»