Mercato - PSG : La réponse du clan Marquinhos pour une prolongation

Publié le 13 septembre 2022 à 20h00 par La rédaction

Capitaine du PSG, Marquinhos est actuellement sous contrat jusqu’en 2024. Toutefois, cela pourrait prochainement évoluer. En effet, selon les derniers échos, le Brésilien pourrait faire l’objet d’une proposition de prolongation. Marquinhos pourrait alors se voir offrir un nouveau contrat jusqu’en 2027. De quoi faire réagir son entourage.

Après le mercato, Luis Campos va désormais se lancer dans une grande opération prolongation au PSG. Et plusieurs cadres sont concernés à l'instar de Lionel Messi, Marco Verratti, Presnel Kimpembe ou encore Sergio Ramos. C’est aussi le cas de Marquinhos. Actuellement, le Brésilien et capitaine du club de la capitale est sous contrat jusqu’en 2024. Selon les informations de L’Equipe , Luis Campos devrait prochainement engager des discussions en vue notamment d’une possible prolongation jusqu’en 2027, alors que Leonardo avait déjà entamé certaines démarches en ce sens avant son départ.

Une prolongation pour Marquinhos ?

Marquinhos va-t-il alors prolonger avec le PSG ? La question a été posée à son frère lors d’un question-réponse sur Instagram . Tout d’abord, quand on lui demande « Prolongation de Marqui au PSG ? », il ne dit rien et fait seulement plusieurs signes avec son visage.

📲 La réaction du frère de Marquinhos 🇧🇷 quand on lui demande si Marqui va prolonger au PSG : (📽 Luanaoas/Instagram) pic.twitter.com/DVlHOzWQL1 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 13, 2022

« Moi aussi j’attends »