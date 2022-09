Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Skriniar prêt à jouer un vilain tour au PSG ?

Pisté par le PSG pendant tout l’été, Milan Skriniar a fini par rester à l’Inter Milan. Alors que le club de la capitale pourrait rouvrir ce dossier en hiver, il ne sera pas seul. En fin de contrat l’été prochain, l’international slovaque écoutera les offres provenant de Premier League.

Pour son premier mercato en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos n’a pas pu boucler tous les dossiers qu’il souhaitait. Son gros regret, c’est l’échec du feuilleton Milan Skriniar. Dans les petits papiers du PSG pendant tout l’été, l’international slovaque a fini par rester à l’Inter Milan, même s’il n’était pas opposé à un départ.

De nouveau interrogé sur le sujet ce mardi, Christophe Galtier a été clair : « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition. J’ai des joueurs polyvalents ».

🚨💰 Despite the recent interest of #PSG, #Skriniar is open to consider offers from #EPL if an agreement for the contract renewal with #Inter wouldn't be reached.🗣️ Since June, the ⚫🔵 have opened talks - still ongoing - with the centre-back for the renewal until 2027. 🐓⚽ pic.twitter.com/1o5FL9X4Fh