Foot - Mercato

Mercato : Une offre à 242M€ pour Cristiano Ronaldo cet été ?

Publié le 13 septembre 2022 à 10h10 par Pierrick Levallet

Annoncé en partance pendant tout l’été, Cristiano Ronaldo est finalement resté à Manchester United. Le Portugais voulait disputer la Ligue des champions cette saison, mais n’a trouvé aucun club pour l’accueillir. Toutefois, une équipe assez inattendue aurait tenté sa chance avec le Portugais cet été. Et elle n’aurait pas lésiné sur les moyens pour le convaincre.

Il a été l’un des grands noms qui ont agité le mercato estival. Pendant tout l’été, Cristiano Ronaldo était annoncé sur le départ. L’attaquant de 37 ans voulait impérativement disputer la Ligue des champions, chose que Manchester United ne fait pas cette saison. Cristiano Ronaldo a alors postulé auprès de nombreux clubs, mais n’a essuyé que des refus. Finalement, le Portugais est resté chez les Red Devils cet été. Mais il a tout de même reçu une proposition totalement inattendue.

Mercato : Une décision fracassante prise pour l'avenir de Ronaldo ? https://t.co/XUcc2GRM9d pic.twitter.com/H1NxJyxFLr — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

«J'aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j'aimerais le voir jouer en Arabie saoudite»

Dans des propos rapportés par The Athletic , Yasser Al-Misehal - le président de la Fédération saoudienne de football - a avoué qu’il aimerait beaucoup voir Cristiano Ronaldo jouer en Arabie Saoudite : « Nous avons déjà vu certains grands joueurs qui jouaient en Premier League venir dans le championnat saoudien. J'aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j'aimerais le voir jouer en Arabie saoudite, mais cela n'arrivera pas avant janvier malheureusement. » D’ailleurs, un club saoudien était passé à l’action cet été. Et il n’a vraiment pas lésiné sur les moyens pour attirer la star de Manchester United.

Al-Hilal a proposé 242M€, Cristiano Ronaldo a dit non