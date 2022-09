Foot - Mercato - PSG

PSG : Le PSG répond à la bombe lâchée sur Kylian Mbappé

Publié le 13 septembre 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Et c’est reparti pour un tour pour le feuilleton Kylian Mbappé. Bien que le joueur du PSG a prolongé il y a quelques seulement, son avenir se retrouve à nouveau au centre des rumeurs. En effet, des précisions de taille ont été rapportées concernant son nouveau contrat. De quoi ainsi raviver l’idée d’un départ dans les mois à venir. Forcément, au PSG, on a mis les choses au point.

Au terme d’un long feuilleton riche en rebondissements, le PSG a réussi à prolonger Kylian Mbappé. Le crack de Bondy semblait pourtant promis au Real Madrid. Il a finalement fait le choix de signer un nouveau contrat à Paris jusqu’en 2025, mais à en croire les informations de L’Equipe , il y a aurait quelques subtilités à propos de cet engagement.

Le dernier mot pour Mbappé

Et si Kylian Mbappé quittait finalement le PSG en 2024 ? En effet, selon le quotidien sportif, le contrat de l’attaquant parisien irait jusqu’à cette date et l’année supplémentaire serait en option. Et c’est d’ailleurs Mbappé qui aura le dernier mot à propos de celle-ci. C’est lui qui décidera ou non de l’activer et de continuer ou pas avec le PSG.

Le PSG ne lâchera rien