Foot - Mercato - PSG

PSG : La mauvaise nouvelle se confirme pour cette priorité

A un an de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, Milan Skriniar aurait pu rejoindre le PSG cet été. Finalement, le club de la capitale n’a pas voulu dépenser la somme astronomique demandée par les dirigeants intéristes. De plus, depuis le mois de juin, l’Inter négocie avec l’international slovaque pour une prolongation.

Dès son arrivée au PSG, Luis Campos avait dressé une liste des priorités pour ce premier mercato estival. S’il a fait venir six joueurs, le Portugais est loin d’avoir obtenu tous les renforts qu’il souhaitait. Bernardo Silva, Robert Lewandowski, ou encore Milan Skriniar, les échecs sont nombreux. Et à l’heure actuelle, le plus dommageable est sûrement celui concernant le défenseur de l’Inter Milan.

A la recherche d’un défenseur central pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier, le PSG s’est longtemps focalisé sur la piste Milan Skriniar. Finalement, le club de la capitale n’est pas parvenu à conclure l’opération en raison du prix demandé par l’Inter Milan.

🚨💰 Despite the recent interest of #PSG, #Skriniar is open to consider offers from #EPL if an agreement for the contract renewal with #Inter wouldn't be reached.🗣️ Since June, the ⚫🔵 have opened talks - still ongoing - with the centre-back for the renewal until 2027. 🐓⚽ pic.twitter.com/1o5FL9X4Fh