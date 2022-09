Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar reçoit une grande nouvelle pour Campos

Publié le 14 septembre 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que Chelsea cherche un nouveau directeur sportif pour relancer son projet sportif initié par Todd Boehly, le nom de Luis Campos revient avec insistance, seulement quelques mois après son arrivée au PSG. Mais face à la difficulté de ce dossier, les Blues auraient d'autres options. Et la priorité se nommerait désormais Christoph Freund, dirigeant du RB Salzbourg.

Après la guerre en Ukraine, les oligarques russes ont été chassés du Royaume-Uni, ce qui a poussé Roman Abramovitch à vendre Chelsea. Le club londonien a été racheté par Todd Boehly qui a rapidement décidé de se séparer de Thomas Tuchel, remplacé par Graham Potter, mais ce n'est pas tout. Le nouveau propriétaire des Blues cherche également l'architecte de son projet et ferait de Luis Campos une piste sérieuse. D'après Le Parisien , Chelsea lui aurait proposé un salaire annuel de 8M€ avec la perspective de pouvoir débourser 300M€ sur le mercato.

Christoph Freund, la priorité de Chelsea

Néanmoins, Chelsea aurait un autre objectif. Selon les informations du London Evening Standard , la priorité de Todd Boehly se nomment Christoph Freund. Ce dernier, actuel directeur sportif du RB Salzbourg, est l'homme qui a découvert Erling Haaland et qui lui a permis de se révéler sur la scène européenne. Et le profil de Freund correspond parfaitement aux ambitions du propriétaire de Chelsea qui souhaite créer une galaxie comme celle de Red Bull. Une nouvelle rassurante pour le PSG.

Michael Edwards, l'autre option pour oublier Campos

En plus de Christoph Freund et Luis Campos, Chelsea songerait également à Michael Edwards. L'ancien directeur sportif de Liverpool est actuellement libre, depuis son départ des Reds . Néanmoins, dans ce dossier, c'est le timing qui risque de poser problème. Comme l'explique le London Evening Standard , les Blues espèrent nommer un nouveau directeur sportif avant la Coupe du monde. Or, Michael Edwards avait l'intention de prendre une année sabbatique.

