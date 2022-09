Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir de Luis Campos ?

Cherchant un nouveau directeur sportif, Chelsea aurait placé plusieurs noms sur sa liste, dont celui de Luis Campos. De quoi semer un vent d’inquiétude au sein de la direction du PSG. Néanmoins, les contacts entre les Blues et le conseiller sportif parisien ne seraient pas aussi importants que ce qui était imaginé. Une autre piste serait privilégiée pour l’instant.

Après la nomination de Graham Potter pour succéder à Thomas Tuchel, Chelsea serait à la recherche d’un autre directeur sportif. Plusieurs noms ont ainsi filtré, dont celui de Luis Campos. Auteur d’un mercato intéressant au PSG, le conseiller sportif parisien aurait tapé dans l’oeil des Blues . D’ailleurs, Todd Boehly serait prêt à lui offrir un salaire annuel de 8M€ selon Le Parisien . Néanmoins, Luis Campos ne serait pas vraiment la piste prioritaire pour le poste de directeur sportif.

As a result, Campos would thus have to buy himself out of his current deal. PSG don't believe he is going anywhere. And Chelsea sources also downplaying any contact with Campos. They are open to advisors, though, going forward.