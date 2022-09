Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar peut souffler pour Luis Campos

Depuis quelques jours maintenant, l’avenir de Luis Campos est au coeur des rumeurs. Arrivé récemment au PSG en tant que conseiller sportif, le Portugais fait l’object de certaines convoitises. Chelsea serait notamment prêt à certaines folies pour Campos. Toutefois, le club de la capitale pourrait être rassuré à propos de l’avenir du Portugais. Explications.

Pour mener à bien sa révolution cet été, le PSG a notamment fait confiance à Luis Campos. Le Portugais est venu remplacer Leonardo avec comme titre celui de conseiller sportif. Désormais partagé entre le Celta Vigo et le club de la capitale, Luis Campos a vu un troisième club se glisser dans les discussions. En effet, comme l’a révélé la presse anglaise, Chelsea serait intéressé. A la recherche d’un directeur sportif, les Blues penseraient au Lusitanien. D’ailleurs, à en croire les informations du Parisien, Chelsea serait prêt à lui offrir un salaire annuel de 8M€ et une enveloppe mercato de 300M€ pour le convaincre. A noter également que Jim Ratcliffe serait intéressé par le faire venir à Manchester United s’il rachète les Red Devils.

Après seulement quelques mois, Luis Campos quittera-t-il donc le PSG ? Comme développé par Le Parisien, un départ ne serait actuellement pas d’actualité pour le Portugais, pour lequel il faudra d’ailleurs lâcher une indemnité pour le débaucher au club de la capitale. Pour autant, voir Campos rejoindre Chelsea ne serait pas impossible. En effet, dans le contrat du Portugais, aucune clause ne l’empêcherait de rejoindre les Blues. L’ancien dirigeant du LOSC aurait seulement l’interdiction de travailler pour plus de 3 clubs, lui qui collabore actuellement avec le PSG et le Celta Vigo..

Journaliste pour CBS , Ben Jacobs a également confirmé que l’option Luis Campos serait également compliquée pour Chelsea. Lui explique que différentes clauses dans le contrat du Portugais au PSG rendraient plus que difficile la tentative des Blues. A moins toutefois de racheter son contrat avec le Paris Saint-Germain.

My understanding on Chelsea's new sporting director is talks with Salzburg's sporting director Christoph Freund are already pretty advanced. Todd Boehly is a big fan of the Red Bull model. He's currently ahead of Monaco's Paul Mitchell, who really wants the job, too.