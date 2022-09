Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Tuchel est parti, Campos peut enfin souffler

Publié le 14 septembre 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Alors que Thomas Tuchel aurait aimé retrouver Presnel Kimpembe à Chelsea, à savoir son ancien défenseur lorsqu’il officiait au PSG, l’entraîneur allemand a été remercié par la direction des Blues. De quoi permettre à Luis Campos de tranquillement avancer ses pions pour la prolongation de contrat de Kimpembe au Paris Saint-Germain.

Que ce soit à l’été 2021 ou lors de la dernière intersaison, Thomas Tuchel a semblé en pincer pour Presnel Kimpembe dans le cadre d’un transfert. D’ailleurs, L’Équipe révélait au cours du dernier mercato que le désormais ex-entraîneur de Chelsea aurait fait le forcing auprès de sa direction pour recruter son ancien joueur du PSG.

Tuchel voulait Kimpembe à Chelsea, mais…

Cependant, Thomas Tuchel n’est plus en poste depuis mercredi dernier et son limogeage de sa positon d’entraîneur de Chelsea. Après une défaite en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb (1-0) et un début de saison plutôt poussif, Tuchel a été remercié et remplacé par Graham Potter.

Tuchel n’est plus à Chelsea, Campos peut tranquillement discuter avec Kimpembe