PSG : Henrique raté un gros transfert, Galtier annonce son plan B

Publié le 14 septembre 2022 à 00h00 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur l'échec du transfert de Milan Skriniar, qui a pris une nouvelle dimension avec la blessure de Presnel Kimpembe, blessé pendant six semaines. Néanmoins, l'entraîneur du PSG annonce avoir des solutions pour remplacer l'international français

Cet été, le PSG espérait pouvoir recruter un défenseur central et a longtemps attendu le transfert de Milan Skriniar. En vain. Et cette absence de recrutement à ce poste se fait désormais cruellement ressentir avec la blessure de Presnel Kimpembe, qui sera éloigné des terrains pendant six semaines. De quoi laisser des regrets à Christophe Galtier.

«J’ai des joueurs polyvalents»

« On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition. J’ai des joueurs polyvalents. C’était important d’avoir ce défenseur supplémentaire. Malheureusement, on n’a pas pu le prendre », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse ce mardi.

«Intégrer un très jeune joueur»