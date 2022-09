Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a déjà un gros nom en tête pour remplacer Galtier

Publié le 14 septembre 2022 à 10h15 par Axel Cornic

Si Christophe Galtier vient d’arriver et réalise pour le moment de très belles choses avec le Paris Saint-Germain, Luis Campos semble avoir une vision sur le long terme et aurait déjà une piste pour occuper le poste d’entraineur. Il s’agirait tout simplement de José Mourinho, actuellement sous contrat avec l’AS Roma et qui a toujours été très proche du nouvel architecte du projet parisien.

Tout va bien dans le meilleur des mondes. Si des tensions internes sont évoquées entre Neymar et Kylian Mbappé, le nouveau PSG souhaité par QSI présente un visage séduisant, tant en Ligue 1 qu’en ligue des Champions. Cela est en grande partie dû à Christophe Galtier, qui semble avoir trouvé la bonne recette.

Mercato - PSG : Henrique raté un gros transfert, Galtier annonce son plan B https://t.co/lQi7CKaPNJ pic.twitter.com/IkvRItH7iH — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Mourinho et Campos, faits pour se retrouver au PSG

Le successeur de Mauricio Pochettino semble déjà faire l’unanimité en interne, ce qui n’empêche pas Luis Campos de voir plus loin, avec des potentiels nouveaux entraineurs. D’après les informations du Parisien , le nom de José Mourinho avait circulé lors de l’arrivée de Campos au PSG et cette piste pourrait régulièrement revenir, pour remplacer Christophe Galtier.

Mais Galtier n’est pas en danger pour le moment

Pour l’instant, il n’est évidemment pas question d’un départ de Christophe Galtier, dont le contrat court jusqu’en 2024 et qui semble être très apprécié en interne. D’ailleurs, le coach du PSG planifie l’avenir main dans la main avec Luis Campos, en commençant par les prochaines sessions de transferts qui permettront à l’équipe de régler quelques chantiers… comme celui de la défense centrale.